Лужков готовий інвестувати в Крим $3 мільярди

Уряд Москви готовий інвестувати в розвиток Східного Криму 3 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили заступники голови Верховної Ради АРК Сергій ЦЕКОВ і Михайло БАХАРЄВ на прес-конференції в Сімферополі.

За словами кримських віце-спікерів, розмова про інвестиційну співпрацю Криму і російської столиці відбулася в ході їх робочого візиту до Москви минулого тижня.

Як повідомив М.БАХАРЄВ, ця поїздка стала продовженням переговорів, які відбулися в серпні цього року в Москві між керівництвом автономії і урядом російської столиці. Основною метою поїздки стало узгодження програми співпраці між Москвою і Автономною Республікою Крим. Ця програма детально обговорювалася в ході зустрічі з мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ.

За словами першого віце-спікера кримського парламенту С.ЦЕКОВА, Москва має великий інтерес до Східного Криму, особливо до Азовського узбережжя, і бажання вкласти в його розвиток серйозні інвестиції. «Там дуже хороші пляжі з відмінними природними умовами, там дуже багато – близько 20 тис. га – вільної землі, нікому не розданої, на відміну від Південного і Західного узбережжя Криму. Крім того, там прекрасне лікувальне озеро з грязями високої якості і Багеровський аеродром, який на сьогодні ще може бути використаний для літаків, таких як «Боїнг» і йому подібних», - зазначив перший віце-спікер, і наголосив, що Москва готова інвестувати до 3 млрд. дол., що становить 10 нинішніх річних бюджетів АРК.

С.ЦЕКОВ також повідомив, що Москва готова брати участь в розробці комплексного плану забудови Східного узбережжя Криму. «Перш за все, це буде комплексний план будівництва споруд рекреаційного призначення – готелів, будинків відпочинку, дитячих таборів, спортивних майданчиків, полів для гольфу. Будівництво вестиметься за сучасними мірками, з дотриманням сучасних технологій, щоб дійсно зробити це місце курортом світового значення», – сказав він.

Крім того, в ході зустрічі продовжилося обговорення будівництва підземного переходу в Керченській протоці. За словами С.ЦЕКОВА, інтерес до цієї теми, як і раніше, зберігається, і Москва має необхідні потужності і можливості для реалізації цього проекту, вартість якого оцінюється від 700 млн. до 1 млрд. доларів.

Учасники зустрічі також домовилися про обмін земельними ділянками для будівництва Представництва Москви в м. Сімферополі і будівництва Представництва АРК у Москві.

Як повідомив С.ЦЕКОВ, протягом найближчих двох місяців після узгодження всіх питань буде підписана програма або угода з розвитку Східного Криму між Москвою і Автономною Республікою Крим.