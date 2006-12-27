Під суд пішов один з фігурантів афери з “Еліта-Центр”

Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням одного громадянина у скоєні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 та частинами 2 і 3 статті 358 Кримінального Кодексу України (привласнення чужого майна в особливо великому розмірі та підробка документів), що стосується афери з компанією “Еліта-Центр”.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що ця особа з метою заволодіння коштами громадян, упродовж 2004-2006 років уклала з ними 64 нотаріально засвідчені угоди переуступки прав власності на квартири в будинку по вул. О.Шмідта, 34-42 (м. Київ), який нібито повинен будуватися групою компаній „Еліта-Центр”. За висновками фахівців, у такий спосіб цей чоловік завдав громадянам близько 17 млн. грн. збитків.

Досудове слідство щодо інших осіб цієї групи компаній продовжується Головним слідчим управлінням МВС України.

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери «Еліти-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах столиці, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного й потрійного оформлення договорів на одні й ті самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.