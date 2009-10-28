Житомирський губернатор обіцяє прозорі вибори

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА обіцяє забезпечити в області чесні та прозорі вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА заявив сьогодні на брифінгу, присвяченому початку виборчої кампанії в Україні.

За його словами, він підписав розпорядження, яке зобов’язує органи влади створити всі умови для проведення чесних виборів Президента 17 січня 2010 року, недопущення під час їх підготовки та проведення незаконного втручання у виборчий процес, проявів адміністративного тиску, упередженого ставлення до кандидатів на посаду Президента та до політичних партій і блоків. "Моє розпорядження також спрямоване на недопущення будь-яких зловживань посадовцями та службовцями свого становища, службових приміщень, транспорту та засобів зв’язку", - додав він.

Водночас голова Житомирської ОДА зауважив, що реально зробити усе сказане буде непросто, оскільки з огляду на кризу Україна переживає складні часи.

"Люди, які працюватимуть на виборчих дільницях, змушені будуть отримувати зарплату через рахунки ЦВК, за нинішньої складної ситуації з бюджетом у влади на місцях є сумніви в тому, чи вповні фінансуватиметься робота виборчих дільниць з ЦВК. Усе, що залежало від місцевих органів влади, зроблено, є вже приміщення, зв’язок, оргтехніка. А далі хто піде працювати на виборчі дільниці без точного переконання в тому, що буде зарплата?", - зазначив Ю.ЗАБЕЛА.