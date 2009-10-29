Від ГРВІ та грипу померли 30 осіб, в реанімації - 61

Від гострих респіраторних інфекцій та грипу померло 30 осіб в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, з яких – одна дитина.

За переданими агентству УНІАН даними Оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України, станом на 16 годину в Львівській та Тернопільській областях померло по 12 осіб, а в Івано-Франківській області - 6. В реанімації перебуває 61 людина, яких 31 дитина, а також 3 вагітні жінки.

Всього захворіли на ГРВІ та грип в цих областях 37 923 особи, з яких 3418 - діти. Найбільша кількість хворих в Тернопільській області - 27 300. Госпіталізовано в трьох областях - 951 людину, з яких 497 дітей.