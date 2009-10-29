У Чернівцях від пневмонії померло троє людей

Троє людей померло від ускладненої пневмонії за три останні доби у Чернівцях. Лише за останню добу у лікарню швидкої допомоги потрапило п’ятеро хворих, четверо з яких, в тому числі вагітна жінка, перебувають у реанімаційному відділенні з важкою формою пневмонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії Чернівецької міської ради доповіла начальник міського управління охорони здоров’я Валентина ТАРАСЮК.

За її словами, у чернівецьку лікарню №3 госпіталізовано 7 хворих з пневмонією, у дитячу лікарню – 6 хворих.

В.ТАРАСЮК також зазначила, що загалом за останню добу кількість хворих на ГРВІ у Чернівцях зросла з 2623 до 4053 осіб, з яких лише у 8 випадках діагностовано грип.

За висновками лікарів, наразі у Чернівцях спостерігається неідентифікована вірусна інфекція, яка раніше не зустрічалася. Перші результати вірусологічного дослідження, які дадуть змогу ідентифікувати вірус, будуть готові лише через два тижні.

Міністерство охорони здоров’я з метою запобігання епідемії рекомендує першочергово провести щеплення особам із груп ризику, зокрема працівникам охорони здоров’я та освіти, які найбільше контактують з населенням. Перші тисячу доз вакцину вже мають надійти в область. Керівників чернівецьких підприємств, які надають послуги населення, закликано провести вакцинацію своїх працівників. При цьому звернуто увагу, що щеплення студентів, інших категорій населення є справою добровільною. МіськСЕС посилила нагляд за дотриманням температурного режиму в організованих колективах.

За словами В.ТАРАСЮК, усі лікувальні заклади міста забезпечені ліками для надання першої медичної допомоги у необхідній кількості, впроваджено щоденний моніторинг відвідувань поліклінік міста, відстежується ситуація щодо госпіталізації хворих, роботи станції швидкої допомоги.

«Наразі щодоби бригади «швидкої допомоги» виконують 190-200 виїздів за викликами щодо ГРВІ і справляється з обсягами роботи. Міське управління охорони здоров’я звернулося до операторів аптечної мережі з проханням регулярно поповнювати запаси протигрипозних засобів з метою недопущення їх дефіциту. Водночас посилено контроль за діяльністю аптек для упередження випадків реалізації несертифікованих і фальсифікованих ліків», – сказала вона.