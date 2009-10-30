Банк "Надра" має намір судитися з жителями "Чайки"

Жителі житлового комплексу «Чайка» в Києві і його забудовники стурбовані діями банку «Надра» стосовно позичальників банку.

Про це повідомив директор юридичного департаменту забудовника «Чайки» Тимофій НИЧ під час прес-конференції.

«У жовтні нинішнього року банк «Надра» повідомив нас про те, що збирається подати судовий позов на погашення кредитів фізичних осіб, які брали кредит на придбання житла на «Чайці», до забудовника комплексу компанії «Укргаз». Тимчасова адміністрація банку неодноразово заявляла, що інвестори «Чайки» є недобросовісними позичальниками. Проте це не відповідає дійсності», - заявив Т.НИЧ.

Він зазначив, що в червні 2006 року ТОВ «Укргаз» уклав з КБ «Надра» договір на кредитування будівництва житлового комплексу «Чайка» на суму 680 млн. грн. Банк зажадав ексклюзивне право на кредитування покупців нерухомості на «Чайці», а також на обслуговування рахунків забудовника і підрядників, додав Т.НИЧ.

«Коли в травні 2008 року банк припинив кредитування фізичних осіб, ми відразу ж погасили більшу частину кредиту, 99,9%, щоб об`єкт залишався у нього в заставі. Ми розуміли, що, маючи великий кредитний портфель, банк повинен мати заставу», - сказав Т.НИЧ.

«Позов ще не пред`явлений, але, як нам здається, план дій банку такий: банк знає, що зараз відбувається погашення облігацій серії «Б» на другу чергу забудови, яке повинне завершитися 2 листопада 2009 року. Всі цінні папери акумульовані на рахунках фізосіб у банку «Надра». Вони знаходяться в заставі. Банк блокує ці рахунки, не випускаючи облігації для погашення. Дії банку стосовно забудовника можна розцінити як шантаж – якщо облігації не будуть погашені, наступає технічний дефолт», - підкреслив юрист.

За його словами, зараз банк наполягає на тому, що він не одержує платежів по кредитному портфелю. «Це неправда. Більша частина позичальників виплачує кредит. Банк же в односторонньому порядку змінив умови кредитування. Це є прямим порушенням Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва» від 25.12.2008 року, яким заборонено змінювати договори, розривати їх, а також вимагати відшкодування збитків і повернення грошей за договорами до 2012 року».

«Ми вважаємо, що некоректно намагатися відшкодувати свої комерційні ризики за рахунок забудовника. Але ми розуміємо, що банк перебуває у стадії відновлення своїх активів. Тому запропонували адміністрації розпочати переговори, щоб урегулювати конфлікт без суду», - зазначив, у свою, чергу віце-президент ТОВ “Укргаз” Олексій КУЛАГІН.

За його словами, жителі «Чайки», стурбовані агресивними діями їх кредитора, банку «Надра», звернулися по допомогу до Антирейдерської Спілки підприємців України.

Зі свого боку, повідомив директор Антирейдерської Спілки Андрій СЕМИДІДЬКО, Союз ухвалив рішення підтримати жителів «Чайки», тому що у відносинах з банком «Надра» вони вичерпали всі можливості домовитися мирним шляхом. «При чому жителі «Чайки», вони ж позичальники банку «Надра», є в більшості своїй представниками середнього класу. Складається враження, що банк не хоче партнерських відносин зі своїми нинішніми і майбутніми клієнтами», - зазначив А.СЕМИДІДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент банку «Надра» Юрій ДАНИЛЬЧЕНКО від імені тимчасового адміністратора банку заявив, що «банк на 100% профінансував будівництво квартир житлового комплексу «Чайка».

У той же час, за його словами, компанія «Укргаз» не виконала своїх зобов`язань перед інвесторами, позичальниками банку, зірвавши терміни завершення будівництва. «На даний момент у «Надра Банку» є серйозні побоювання, що будівництво об`єкту не буде завершено. Більшість інвесторів-фізичних осіб, побоюючись, що компанія так і не завершить будівництво житла, перестали обслуговувати взяті в банку кредити. Їх заборгованість становить 210 млн. грн. З цієї ж причини банк веде переговори з керівництвом компанії «Укргаз» про необхідність надати банку додаткові види застави», - сказав він.