На Львівщині від вірусної інфекції померли вже 15 людей

На Львівщині зросла кількість померлих від вірусної інфекції.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Ольга КУЛИК, станом на 8.00 госпіталізовано 893 особи з діагнозом вірусна інфекція, з них 285 – діти віком до 14 років.

За її словами, сьогодні у Червонограді померла жінка 1960 р.н. з діагнозом “гостра негоспітальна пневмонія”. Загальна кількість померлих становить вже 15 осіб.

Загальна кількість хворих по області становить вже 53 тис. 290 осіб, з них 27 тис. 417 – діти. 19 вагітних жінок і одна породілля знаходяться в ізольованих кімнатах інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні.

Як зазначила О.КУЛИК, сьогодні керівництво області має намір звернутися до Президента з проханням виділити для потреб галузі охорони здоров’я Львівщини 53 млн. грн., а також 10 реанімобілів і 20 машин швидкої допомоги.