Загиблі від вірусної пневмонії на Прикарпатті не були за кордоном

Загиблі від вірусної пневмонії на Прикарпатті не перебували за кордоном.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

За інформацією керівників Головного управління охорони здоров’я ОДА, в області немає лабораторно підтверджених випадків захворюваності на “каліфорнійський грип”. Аналізи для такої діагностики відправляються до Києва та за кордон.

Достеменно відомо лише те, що шестеро померлих не перебували за кордоном і серед них немає мешканців Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН, На сьогодні в Івано-Франківській області від невстановленого вірусу вже померло восьмеро осіб.

По медичну допомогу з початку епідемії звернулося 24 тис. 090 хворих, з них 45% - діти віком до 14 років. Було госпіталізовано 1293 хворих. За останню добу по допомогу звернулося 6 тис. 566 мешканців краю (з них – 2 925 дітей). З цієї кількості хворих госпіталізовано 231 людину (з них – 68 дітей). Наразі у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебуває 37 осіб (з них – 5 дітей). П’ятеро вагітних жінок перебуває на штучній вентиляції легень. Стан таких хворих стабільний, загрози життю немає.

На Прикарпатті створено робочу групу, яка відстежує ситуацію із забезпеченням аптечної мережі необхідними медичними препаратами і засобами захисту, а також контролює ціни на них.