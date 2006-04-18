Наслідки Чорнобильської аварії сильно недооцінені

Довгострокові наслідки чорнобильської аварії для здоров`я людей сильно недооцінені, стверджує міжнародна екологічна організація Greenpeace.

В оприлюдненій сьогодні "Грінпісом" доповіді зазначається, що недавні дослідження підтверджують: чорнобильська радіація стала - або стане в майбутньому - причиною 100 тисяч смертних випадків від раку, а офіційні дані, якими оперує Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), - це величезна недооцінка людських страждань.

Як повідомили УНІАН у Центрі сучасного мистецтва при НаУКМА, сьогодні на прес-конференції в Києві представники Greenpeace заявили, що «дані доповіді спростовують думку МАГАТЕ про те, що наслідки для здоров`я людей від аварії на ЧАЕС виявилися не такими значними, як спочатку вважали».

Екологічна організація наголошує, що радіація вражає імунну і дихальну системи, систему кровообігу, а також викликає збільшення ембріональних дефектів і пологових травм.

За даними «Грінпісу», кількість захворювань на рак різко зросла в Україні і Білорусі. У Білорусі між 1990 і 2000 рр. спостерігалося збільшення ракових захворювань на 40%, а в Гомельській області – на 52%. В Україні було 12% підвищення рівня ракових захворювань, при цьому в Житомирській області смертність зросла майже втричі.

Окрім безпосередньої дії радіації, здоров`я людей, які потрапили під чорнобильську хмару, зазнало серйозного випробування цілим комплексом соціально-економічних проблем: втрата землі, переселення (більш як 300 тис. осіб), економічна криза, брак адекватної інформації, наголошують в «Грінпісі».