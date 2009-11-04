ПАР і Еквадор звинувачують Україну в завищенні цін на банани

Посольства основних країн-експортерів екзотичних фруктів до України — ПАР та Еквадору — направили листи-претензії в Міністерство економіки і Державну митну службу. Дипломати вимагають роз`яснити, чому індикативні ціни, які використовуються при оформленні вантажів українською митницею і подальшому розрахунку ПДВ, були необгрунтовано підвищені.

У посольстві ПАР «Делу» підтвердили, що відповідні звернення дійсно надійшли, але при цьому співробітники дипмісії відмовилися уточнити свої вимоги і послалися на конфіденційність комерційної інформації.

У свою чергу зацікавлені імпортери не приховують суті конфлікту. За їх даними, посольства вимагають знизити індикативні ціни. Інакше власті країн — постачальників фруктів мають намір подати скаргу на Україну до Світової організації торгівлі. «Україна порушує вимоги СОТ у частині доступу продукції на ринок України, створює штучні бар`єри», — пояснює суть конфлікту президент Асоціації імпортерів фруктів Олександр Калістратов.