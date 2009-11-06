Педагогам пообіцяли повну зарплату за період карантину

Усім працівникам закладів освіти Кіровограда пообіцяли виплатити заробітну плату в повному обсязі за період вимушеного припинення навчального процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник міського управління освіти та науки Лариса КОСТЕНКО.

За її словами, компенсувати згаяне планується за рахунок додаткових занять у суботні дні та скорочення зимових і весняних канікул.

Водночас, у деяких районах Кіровоградської області були виявлені спроби утримати з педагогів третину зарплати через введення тритижневого карантину.

За інформацією начальника управління освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації Ельзи ЛЕЩЕНКО, таким чином органи влади намагалися зекономити бюджетні кошти. Вона наголосила, що всі вчителі отримають за період вимушених канікул зарплату в повному обсязі. «Про зменшення окладу не може бути й мови», - підкреслила Е.ЛЕЩЕНКО.