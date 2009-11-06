Діти, позбавлені грудного годування, найбільш вразливі до вірусу А/H1N1

ЮНІСЕФ звертає увагу матерів на необхідність грудного вигодовування малюків в умовах поширення в Україні вірусу А/H1N1 для захисту від інфекції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як йдеться в повідомленні, діти до одного року відносяться до групи найбільшого ризику захворюваності вірусом А/H1N1. При цьому малюки, які не отримують грудного вигодовування, є більш уразливими до вірусу. Саме тому Дитячий фонд ООН звертає увагу, що в умовах поширення в Україні пандемічного грипу для захисту малюків матерям необхідно якомога довше продовжувати грудне вигодовування, яке може зменшити важкість перебігу респіраторних інфекцій у немовлят та є особливо важливим у зменшенні ризику та наслідків інфекції під час спалаху епідемії сезонного грипу та поширення вірусу грипу А/H1N1.

Відповідно до даних Центру з контролю та запобігання захворювань (Center for disease control and prevention, Атланта, США) малюки, які не отримують грудного молока, є більш уразливими до інфекцій та частіше потребують госпіталізації внаслідок тяжких респіраторних захворювань, у порівнянні з малюками на грудному вигодовуванні.

Під час спалаху грипу для попередження інфікування дитини рекомендується ретельне дотримання гігієни рук та етикету кашлю, утримання немовлят від контакту з особами, що захворіли. Необхідно перебувати з дитиною якомога далі від місць скупчення, обмежити обмін іграшками та іншими предметами, які можуть потрапляти до рота дитини, ретельно мити водою з милом будь-які предмети, які потрапляють до рота дитини.

Жінкам, які мають подібні на грип стани, рекомендовано використання маски під час догляду та годування немовляти.

Як зазначають експерти Академії медицини грудного вигодовування (Academy of Breastfeeding Medicine, Нью-Йорк, США) лікарі мають підтримувати продовження грудного вигодовування навіть якщо є підозра на те, що мати інфікована вірусом грипу А/H1N1, оскільки інфікування немовляти могло відбутись до того, як у матері з’явились симптоми. Продовження грудного вигодовування може допомогти зменшити важкість респіраторних симптомів у немовляти, що захворіло.

Також продовження грудного вигодовування рекомендовано навіть у випадку, коли мати отримує антивірусні препарати для лікування або профілактики інфекції грипу (озельтамівір чи занамівір), інформує ЮНІСЕФ. Грудне вигодовування також має продовжуватись, якщо немовля захворіло грипом з підозрою на штам А/H1N1. Більше того, якщо грудне молоко є основною їжею в раціоні немовляти, буде корисним збільшення кількості вживаного грудного молока під час спалаху грипу.

Материнське молоко додатково може забезпечувати захист немовлят від ускладнень грипу, таких як важкі респіраторні захворювання, діарея, інші захворювання шлунково-кишкового тракту, дегідратація.