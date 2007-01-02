Правоохоронці Рівненщини розкрили вбивство по гарячих слідах

У святкові дні у Рівненській області було скоєно тяжкий злочин, який правоохоронцям вдалося розкрити по “гарячих слідах”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Департаменту зв`язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ сьогодні на брифінгу.

За його словами, 30 грудня дільничним інспектором Дубровицького райвідділу в Рівненській області було затримано трьох осіб за вбивство жителя Одеської області. Двоє із затриманих - громадяни Російської Федерації та Білорусі. Після скоєння злочину вони намагалися перетнути державний кордон України.