СП Газпрому і Белтрансгазу: спочатку гроші, акції - потім

Російський концерн "Газпром" одержить 50 відсотків акцій спільного з білоруським "Белтрансгазом" підприємства тільки до середини 2010 року, повідомляє Лента.ру.

Як розповів на прес-конференції віце-прем`єр-міністр уряду Білорусі Володимир СЕМАШКО, спільне підприємство буде створене до 1 червня 2010 року. "Газпром" вноситиме свою частку - 50 відсотків - рівними частинами протягом чотирьох років", - пояснив чиновник.

В.СЕМАШКО також відзначив, що до 1 червня поточного року російський монополіст стане власником 12,5 відсотка акцій, і лише до 1 червня 2010 року "Газпром" володітиме 50 відсотками акцій СП.

Таким чином, щорічно "Газпром" виплачуватиме білорусам по 625 мільйонів доларів, відзначає агентство.

Як повідомляв УНІАН, угода про постачання природного газу до Білорусії і про часткову оплату палива акціями "Белтрансгазу" сторони домовилися в ніч на 1 січня 2007 року.

Згідно домовленостям, російський газ поставлятиметься до Білорусі за ціною 100 доларів за тисячу кубометрів - на п`ять доларів дешевше, ніж передбачалося раніше. Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що "Газпром" протягом 4 років викупить половину акцій «Белтрансгазу». "Ми сплатимо свою частку - 2,5 мільярда доларів - рівними частками впродовж 4 років", - сказав А.МІЛЛЕР.

Вартість транзиту російського газу по території Білорусії з 2007 року зросте майже в два рази і становитиме 1,45 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів. А.МІЛЛЕР підкреслив, що така ціна транзиту буде зафіксована на найближчі 5 років.