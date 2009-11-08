Жителі Прикарпаття добровільно здали 115 одиниць зброї

Жителі Прикарпаття у жовтні добровільно позбулися 115 вогнестрілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю УМВС в Івано-франківській області.

За їхньою інформацією, протягом жовтня органи внутрішніх справ Івано-Франківщини проводили традиційну акцію доброї волі щодо громадян, у власності яких з певних причин чи обставин була незареєстрована зброя, набої чи вибухові матеріали.

За повідомленням управління громадської безпеки УМВС в області, безконтрольний обіг зброї за цей період зменшився на 115 одиниць різноманітних вогнестрілів та майже 900 набоїв. Ще 27 мешканців краю свідомо позбулися незареєстрованих мисливських рушниць і гвинтівок, які дотепер перебували в незаконному обігу.

В той же час, враховуючи відповідні заяви деяких громадян, які добровільно здали необліковану зброю і висловили бажання зареєструвати її у власне користування, органи міліції після певної перевірки і досліджень зареєстрували 5 мисливських рушниць і два газових пістолети, зазначається у повідомленні. “З новоспеченими законними власниками цих вогнестрілів проведено інструктаж і доведено вимоги законодавства щодо умов зберігання та користування зброєю”, - повідомили в ЦЗГ.