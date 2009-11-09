Розкуповують місця в готелях і санаторіях у Карпатах

На Закарпатті вже розкуплено 74% місць в готелях та санаторіях на новорічно-різдвяні свята 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник туристично-інформаційного центру Закарпаття, викладач кафедри туризму Ужгородського національного університету Олександр КОВАЛЬ.

За його словами, закарпатські туристичні організації очікували на значний спад у в’їзному туризмі, що пов’язувався із запровадженням карантину, тому почали потроху переорієнтовуватися на виїзний туризм.

«Проте останні замовлення, особливо ті, що на 50% та 100% наперед проплачені на період з 24 грудня по 15 січня, викликали певний ажіотаж на новорічно-різдвяні свята 2010 року в Закарпатті. Спеціалісти туристичної галузі пов’язують це з тим, що московські та київські туроператори, користуючись затишшям на ринку, намагаються викупити місця в готелях та санаторіях Закарпаття на новорічно-різдвяні свята 2010 року, аби обійтися без місцевих посередників, через яких ціни значно піднімаються», - уточнив О.КОВАЛЬ.

Він також додав, що завдяки оперативним діям росіян, українці можуть взагалі залишитися без відпочинку в зимових Карпатах на новорічно-різдвяні свята 2010 року.

«Росіяни знають більше правди про наш політичний карантин, ніж київські туроператори, і тому професійно працюють на ринку новорічного туризму», - відзначив О.КОВАЛЬ.