Круглий стіл «Як реформувати медичну галузь України?»
10 листопада тижневик «Коментарі:» проводить круглий стіл на тему «Як реформувати медичну галузь України?»
Участь у засіданні круглого столу беруть:
Оксана Абовська, керівник проекту ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні»
Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:»
Олександр Завада, президент Української федерації страхування Василь Князевич, міністр охорони здоров’я України
Галина Майструк, науковий директор програми MBA «Сучасний менеджмент в охороні здоров’я» Міжнародного інституту менеджменту
Микола Поліщук, екс-міністр охорони здоров’я України
Круглий стіл відбудеться 10 листопада 2009 року у приміщенні медіа-холдингу «Еволюшен медіа» за адресою: Київ, Жилянська, 12-а . Початок о 14.30.
Акредитація на круглий стіл до 18.00 9 листопада.
Тел.: (044) 201 43 01,