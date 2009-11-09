Круглий стіл «Як реформувати медичну галузь України?»

10:57, 09 листопада 2009
Суспільство
811 0

10 листопада тижневик «Коментарі:» проводить круглий стіл на тему «Як реформувати медичну галузь України?»

Участь у засіданні круглого столу беруть:

Оксана Абовська, керівник проекту ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні»

Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:»

Олександр Завада, президент Української федерації страхування Василь Князевич, міністр охорони здоров’я України

Галина Майструк, науковий директор програми MBA «Сучасний менеджмент в охороні здоров’я» Міжнародного інституту менеджменту

Микола Поліщук, екс-міністр охорони здоров’я України

Круглий стіл відбудеться 10 листопада 2009 року у приміщенні медіа-холдингу «Еволюшен медіа» за адресою: Київ, Жилянська, 12-а . Початок о 14.30.

Акредитація на круглий стіл до 18.00 9 листопада.

Тел.: (044) 201 43 01,

s.yarynych@e-media.com.ua.

 

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter