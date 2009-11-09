Ректора вишу звинувачують у розбещенні неповнолітніх

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю спільно з УБОЗ в місті Києві викрили організовану злочинну групу, учасники якої займались розбещенням неповнолітніх та виготовленням порнографічної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організував та очолив злочинну групу професор, ректор одного з українських вищих навчальних закладів. Також до складу групи увійшли троє осіб: 25-річна Тетяна - підбирала неповнолітніх дівчат віком від 12 до 16 років, Віктор - водій ректора, брав участь у розбещені дівчат та Тіто, уродженець Республіки Гвінея-Бісау, який за гроші вступав у групові статеві зносини з неповнолітніми особами.

Встановлено, що лідер ОЗГ організовував місця, де проходили «зустрічі з неповнолітніми», брав у них участь та фінансував усіх учасників ОЗГ. Він вступав у статеві зносини з неповнолітніми дівчатами та примушував їх тривалий час брати участь у групових статевих зносинах з різними особами. Ці факти підтвердило і судове-медичне дослідження.

Лідера ОЗГ та активну учасницю Тетяну працівники ГУБОЗ затримали в аеропорту «Бориспіль», водія Віктора та гвінейця Тіто - у Києві.

При проведені санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманих правоохоронці вилучили карабін «Бінеллі» калібру 7.62 з набоями, 3 відеокамери, відеокасети, CD-диски та фотокартки порнографічного вмісту, 180 тис. дол. та інші речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої чи малолітнього) Кримінального кодексу України, поінформували в прес-службі ГУБОЗ.