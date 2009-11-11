Кабмін дозволив «Енергоринку» взяти кредит для розрахунків за вугілля

Кабінет Міністрів України дозволив державному підприємству «Енергоринок» залучити за спрощеною процедурою закупівель у ВАТ «Ощадбанк» послуги з надання кредиту у розмірі 625 млн. грн. для забезпечення розрахунків генеруючих компаній НАК «Енергетична компанія України» за поставлене вугілля.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1177, текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, гроші, залучені ДП «Енергоринок», будуть спрямовані тепловим енергогенеруючим компаніям НАК «ЕКУ» для розрахунку за вугілля, поставлене державним підприємством «Вугілля України».

Кабмін також рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики визначити алгоритм розподілу коштів на спецрахунках генкомпаній з урахуванням необхідності погашення зазначеного кредиту.

Як уточнила УНІАН прес-секретар НАК «ЕКУ» Олена ГАРКУША, зазначений кредит буде залучено ДП «Енергоринок» для перекредитування аналогічного кредиту, залученого підприємством наприкінці 2008 року у рамках постанови Кабміну № 1059 від 26 листопада 2008 року. Тоді кошти залучалися для забезпечення оплати вугілля, поставки якого збільшилися для генкомпаній на тлі економічної кризи і попиту на вугілля з боку металургійних підприємств, , що впав.

«При залученні даного кредиту загальний кредитний портфель «Енергоринку» не збільшиться. Кошти залучаються для перекредитування за кредитом, залученим у 2008 році, термін погашення якого настає 10 грудня», – сказала вона.

О.ГАРКУША також відзначила, що кредит залучається з метою забезпечення стабільних розрахунків генкомпаній за вугілля державних вуглевидобувних підприємств.

Вона уточнила, що станом на 1 листопада п.р. заборгованість генкомпаній НАК «ЕКУ» за відвантажену вугільну продукцію перед «Вугіллям України» становила 878,4 млн. грн. При цьому протягом останніх трьох місяців генкомпанії забезпечували стовідсоткову оплату поточних поставок «Вугілля України», що дало змогу скоротити загальну заборгованість на 3,2 млн. грн. За підсумками жовтня рівень поточних проплат генкомпаній становив 100,5%.

«Та заборгованість, яка сьогодні у нас є (878,4 млн. грн. – УНІАН), фактично дорівнює місячним поставкам вугільної продукції», – відзначила прес-секретар.