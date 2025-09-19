США обіцяють ставитися до окупованих частин України так, як ставилися до країн Балтії у 1940-80-х роках.

Україні доведеться змиритися з реальністю, в який Росія вже окупувала більшу частину Донбасу, але це не означає юридичного визнання суверенітету РФ над цими територіями. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Він наголосив, що "Трамп не торгує українською землею", і в територіальних питаннях останнє слово за Києвом. Однак Келлог закликав "бути реалістами".

"Донецька область окупована на 65%. Луганська — на 98%. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", – заявив спецпредставник Трампа.

У цьому контексті він навів приклад трьох балтійських країн, які СРСР окупував у 1940 році. США не визнали їх частиною Радянського Союзу юридично, але "де-факто вони були частиною СРСР".

"Те саме і тут", – сказав Келлог.

Коментуючи небажання Трампа запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, попри вже кілька ультиматумів з пропущенними дедлайнами, Келлог пояснив ситуацію наміром президента США "дати дипломатії всі шанси". Що ж до непоступливості Росії, то, на думку Келлога, проблема полягає в тому, що Путін не розуміє реального стану справ.

"Його вводять в оману. На жаль, він думає, що виграє цю війну, але це не так. Тож Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти", – сказав спецпредставник президента США.

За словами Келлога, Трамп роздратований цією ситуацією, бо вважав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть змогу швидко укласти мир.

"За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж публічно", – запевнив Келлог.

Війна в Україні: політика США

Як писав УНІАН, напередодні президент США поскаржився на те, що Путін його "підвів". За словами Трампа, він справді вірив, що закінчити війну буде справою 24 годин, але все виявилося набагато складніше.

Однак розчарування Путіним досі так і не змусило Трампа вжити жорстких дій щодо Росії. Президент США прямо заявив журналістам, що час тиснути на Кремль ще не настав.

