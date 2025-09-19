Генерал-лейтенант вбачає в діях Путіна певні схожості з Гітлером.

Російського диктатора Володимира Путіна вже кілька разів викривали, заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, пише The Telegraph.

На думку Келлога, протистояти Путіну можна за допомогою сили та примусу.

"Путін агент КДБ, він ніколи не переставав бути таким. Він не розуміє Захід. Він прикидається, що не розмовляє англійською, але насправді розмовляє, і ми вже кілька разів його викривали. Він маніпулятор. Єдине, що може протистояти цьому, — це сила, влада і примус", - сказав генерал-лейтенант.

Келлог також відповів на питання журналіста, чи згоден він з думкою колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, що якщо Росії все ж вдасться завоювати Україну, тоді вона перейде до нападу на країну НАТО.

"Безумовно. Путіна і Росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію — досить поглянути на історію. Дайте йому палець, й він відкусить всю руку", - вважає Келлог.

Спецпредставник президента США порівняв Путіна з Гітлером та побачив певні аналогії війни в Україні з Другою світовою.

"Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер заявив, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз", - поділився він в інтерв’ю.

Видання також вказало думку Келлога, які наразі має цілі країна-агресор в Україні.

"Путін, безсумнівно, намагатиметься захопити весь Донецьк і Луганськ. Наступними можуть стати південні регіони Херсон і Запоріжжя. Але з того, що ми бачили досі, їх можна захопити лише крок за кроком, і втрати будуть величезними", - зауважив генерал-лейтенант.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зайняти "чітку позицію" щодо припинення війни в Україні та санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що хоче мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери до того, як буде завершено війну. Він додав, що для того, щоб це відбулося, треба чітка позиція президента Трампа.

Також ми писали, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час візиту до Києва заявив, що Росія насправді не перемагає на полі бою. Келлог розповів, що саме це він сказав Трампу й цю думку підтримав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн. Генерал-лейтенант у відставці додав, що Путін може говорити, що перемагає, скільки завгодно. Келлог зазначив, що якби це була правда, тоді Путін би вже був в Києві.

