Компанія Xiaomi представила детальну дорожню карту розгортання нової системи HyperOS 3 (Android 16), анонсованої наприкінці серпня.
Першими нову OC отримають смартфони Xiaomi 17, планшети Pad 7 та інші новинки, які покажуть на презентації наприкінці вересня. Усі вони працюватимуть на HyperOS 3 із коробки.
Гаджети, що вийшли раніше, почнуть отримувати оновлення наступного місяця. До 15 жовтня апдейт повинні отримати власники:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro 15
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
Слідом до 31 жовтня включно мають оновитися:
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
- Xiaomi Watch S4 41mm
У листопаді оновлення вийде для таких пристроїв:
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro;
- REDMI K70 Pro;
- REDMI K70;
- REDMI K70E;
- REDMI Pad 2;
- REDMI TV X 2025;
- REDMI G Pro 27U;
- Xiaomi Smart Band 10.
У грудні 2025 року апдейт буде доступний для:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Пристрої, які почнуть отримувати оновлення в січні 2026 року:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Series
- Redmi TV MAX 2025 Series
- Redmi Smart TV A Pro Series
- Redmi Smart TV A 2025 Series
Важливо відзначити, що зазначений графік випуску HyperOS 3 актуальний тільки для китайського ринку. Світове поширення, як правило, починається через місяць після китайського.
Нагадаємо, HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.
Також відомо, що деякі моделі Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі старої Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, однак залишаться без нових функцій.