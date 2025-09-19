Графік розгортання HyperOS 3 на смартфонах, годинниках та інших пристроях / фото Xiaomi

Компанія Xiaomi представила детальну дорожню карту розгортання нової системи HyperOS 3 (Android 16), анонсованої наприкінці серпня.

Першими нову OC отримають смартфони Xiaomi 17, планшети Pad 7 та інші новинки, які покажуть на презентації наприкінці вересня. Усі вони працюватимуть на HyperOS 3 із коробки.

Гаджети, що вийшли раніше, почнуть отримувати оновлення наступного місяця. До 15 жовтня апдейт повинні отримати власники:

Відео дня
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro 15
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Supreme Edition

Слідом до 31 жовтня включно мають оновитися:

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED Series
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition)
  • Xiaomi Watch S4 41mm

У листопаді оновлення вийде для таких пристроїв:

  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro;
  • REDMI K70 Pro;
  • REDMI K70;
  • REDMI K70E;
  • REDMI Pad 2;
  • REDMI TV X 2025;
  • REDMI G Pro 27U;
  • Xiaomi Smart Band 10.

У грудні 2025 року апдейт буде доступний для:

  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Supreme Edition
  • Redmi K60
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Watch 5
  • Redmi Watch 5 eSIM
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro
  • Xiaomi Smart Band 9

Пристрої, які почнуть отримувати оновлення в січні 2026 року:

  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Civi 2
  • Redmi K50 Supreme Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G
  • Xiaomi TV S Mini LED Series
  • Redmi TV MAX 2025 Series
  • Redmi Smart TV A Pro Series
  • Redmi Smart TV A 2025 Series

Важливо відзначити, що зазначений графік випуску HyperOS 3 актуальний тільки для китайського ринку. Світове поширення, як правило, починається через місяць після китайського.

Нагадаємо, HyperOS 3 принесе перероблений інтерфейс, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

Також відомо, що деякі моделі Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі старої Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, однак залишаться без нових функцій.

Вас також можуть зацікавити новини: