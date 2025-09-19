Запаси критично важливих мінералів було актуалізовано задля залучення коштів іноземних інвесторів.

Державна служба геології та надр узагальнила запаси критичних і стратегічних корисних копалин, які містяться в українських родовищах, і оприлюднила звіт на своєму веб-порталі.

В переліку зазначені незаліцензовані родовища і ділянки надр із покладами алюмінію, бариту, ванадію, германію, графіту, заліза, золота, калійних солей, літію, магнієвих солей, марганцю, нікелю, руд рідкіснометалевих і рідкісноземельних металів, срібла, стронцію, танталу, ніобію, титану, циркону.

Зазначається, що більша частина з них доступна для розробки потенційними інвесторами.

Наприклад, лише по залізній руді в звіті представлено 60 родовищ, з яких 35 не знаходяться в стадії розробки.

Окремо містяться дані по рідкісних металах. До прикладу, в Україні знайдено ванадій – елемент, який часто використовується для створення міцних і довговічних сплавів. В Україні видобуток ванадію не проводиться, хоча родовища з промисловим вмістом V2O5 відомі, і існує технологія його вилучення. З 13 комплексних родовищ наразі розробляються шість.

Також в країні містяться поклади германію, який використовується як напівпровідник в електроніці та оптиці. З 208 об'єктів в Україні зараз розробляються 69.

Титан – легкий та міцний метал, надзвичайно цінний для аерокосмічної та медичної галузей через високу корозійну стійкість і низьку щільність. В Україні розвідані значні запаси титанових руд. Відомо про 28 родовищ, більшість з яких мають досить високий ступінь розвідки. Розробляються з них 12.

Також приводяться дані по таких металах, як тантал, що використовується в електроніці, хімічній промисловості, медицині, та ніобій, який застосовують для створення високоміцних, жаростійких та корозійностійких сплавів та у виробництві надпровідних магнітів. З п’яти родовищ видобуток в незначній кількості ведеться тільки на двох.

Також Держгеонадра повідомляють, що Україна має поклади рідкісноземельних елементів TR2O3, хоча й не видобуває їх. Одне з таких родовищ, Петрово-Гнутівське, за вмістом і складом подібне до таких родовищ як Маунтин-Пас в США та Байан-Обо в Китаї, що є найбільшими в світі.

Зазначимо, що частина з родовищ, які зараз не розробляються, знаходяться на тимчасово окупованій території або на лінії бойових дій.

Угода про надра України з США

Раніше Україна та США підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Згідно з нею, було створено Інвестиційний фонд з відбудови України для залучення фінансування з боку потенційних партнерів.

Загалом США зацікавлені в інвестиціях в Україну, і на даний момент розглядають всі підконтрольні території в рамках спільного Інвестиційного фонду. Американці вже встигли подивитися об’єкти на Кіровоградщині та Житомирщині.

