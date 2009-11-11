Мінфін США запевняє, що Штати зацікавлені у сильному доларі

Економіка США зацікавлена у сильному доларі. Про це розповів журналістам міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Заява Т.ГАЙТНЕРА з’явилася після декількох місяців послаблення долара по відношенню до основних світових валют.

За даними агентства Bloomberg, Т.ГАЙТНЕР також підкреслив, що в США усвідомлюють ту роль, яку відіграє у світовій економіці долар, і тому проводять зважену політику. Крім того, міністр фінансів запевнив азіатських інвесторів у тому, що вони можуть бути спокійними за свої заощадження, розміщені у доларах або цінних паперах, номінованих в американській валюті.

В умовах кризи США вжили відразу декілька заходів з безпрецедентного вливання коштів в економіку. Це створило додаткові ризики, пов`язані з можливою девальвацією долара. З іншого боку, під час кризи багато країн вважали за краще не ризикувати, і вкластися у цінні папери, номіновані в доларах, як у найбезпечніші активи.

Найбільшими валютними резервами серед усіх країн світу володіють Китай і Японія. Велика частина їх резервів номінована саме в доларі. У 2009 році Китай неодноразово заявляв про необхідність диверсифікувати резерви, що призводило до додаткового впливу на курс долара.

Падіння курсу долара вигідне американському уряду, оскільки дозволяє скорочувати торговий дефіцит: американські компанії одержують за кордоном за свої товари валюту, яку потім переводять у долари; чим більше доларів за іноземну валюту вони одержують, тим більше їх виручка. У свою чергу, основні експортери товарів до США, у першу чергу Китай, незадоволені зниженням курсу долара, оскільки це невигідно місцевим компаніям.

За останні півроку долар по відношенню до євро подешевшав приблизно на 15 центів: якщо у травні 2009 року один євро коштував близько 1,35 долара, то тепер - 1,5 долара.