Мінфін США запевняє, що Штати зацікавлені у сильному доларі

11:14, 11 листопада 2009
Суспільство
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Азіатські інвестори можуть бути спокійні?

Тімоті Гайтнер
Економіка США зацікавлена у сильному доларі. Про це розповів журналістам міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Заява Т.ГАЙТНЕРА з’явилася після декількох місяців послаблення долара по відношенню до основних світових валют.

За даними агентства Bloomberg, Т.ГАЙТНЕР також підкреслив, що в США усвідомлюють ту роль, яку відіграє у світовій економіці долар, і тому проводять зважену політику. Крім того, міністр фінансів запевнив азіатських інвесторів у тому, що вони можуть бути спокійними за свої заощадження, розміщені у доларах або цінних паперах, номінованих в американській валюті.

В умовах кризи США вжили відразу декілька заходів з безпрецедентного вливання коштів в економіку. Це створило додаткові ризики, пов`язані з можливою девальвацією долара. З іншого боку, під час кризи багато країн вважали за краще не ризикувати, і вкластися у цінні папери, номіновані в доларах, як у найбезпечніші активи.

Найбільшими валютними резервами серед усіх країн світу володіють Китай і Японія. Велика частина їх резервів номінована саме в доларі. У 2009 році Китай неодноразово заявляв про необхідність диверсифікувати резерви, що призводило до додаткового впливу на курс долара.

Падіння курсу долара вигідне американському уряду, оскільки дозволяє скорочувати торговий дефіцит: американські компанії одержують за кордоном за свої товари валюту, яку потім переводять у долари; чим більше доларів за іноземну валюту вони одержують, тим більше їх виручка. У свою чергу, основні експортери товарів до США, у першу чергу Китай, незадоволені зниженням курсу долара, оскільки це невигідно місцевим компаніям.

За останні півроку долар по відношенню до євро подешевшав приблизно на 15 центів: якщо у травні 2009 року один євро коштував близько 1,35 долара, то тепер - 1,5 долара.

 

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