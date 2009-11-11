Мала академія наук захишає пільговий вступ до вузів

Члени президії Малої академії наук України не погоджуються з пропозицією Ради ректорів вищих навчальних закладів України відмінити пільги на вступ до вишів для переможців конкурсу МАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це конференції в Президії МАН повідомив заступник міністра освіти та науки Максим СТРІХА.

“Ані я, ані міністр освіти не схвалюємо позицію Ради ректорів щодо скасування пільг для переможців конкурсу МАН”, - сказав М.СТРІХА.

Президент Малої академії наук Станіслав ДОВГИЙ запропонував такий вихід із ситуації: ”МОН може відмінити пільги для переможців МАН, але тоді нехай надає додаткові місця у ті ВНЗ, в які ці діти подаватимуть документи при вступі”. С.ДОВГИЙ наголосив, що ці діти - майбутні талановиті науковці, яких не можна обмежувати у реалізації талантів.

Також він нагадав про фінансування Малої академії наук. “На сьогоднішній день 95% фінансування програм МАН - це спонсорство і тільки 5% - державна підтримка”.

Крім того, С.ДОВГИЙ вказав на абсолютно прозору процедуру конкурсного відбору переможців академії. “Кожен учень може подати на апеляцію, якщо не згоден з вердиктом журі”, - зауважив він. За його даними, у 2003-2004 роках 30% членів МАН були незадоволені результатами конкурсу, а у 2009 році було подано лише 2 апеляції.

У свою чергу, присутній на конференції письменник Іван ДРАЧ назвав Малу академію наук “дуже важливим контактом між старшими науковцями на молодим поколінням”.

Також І.ДРАЧ вважає, що, незалежно від політичної ситуації, обдарованих дітей, переможців МАН мають помічати й після закінчення ними школи.

“Зараз знову вибори, але як тільки ви оберете нових урядовців, вони забудуть про МАН на 4-5 років, тож давайте цінувати в першу чергу людську особистість”, - наголосив І.ДРАЧ.

Довідка УНІАН. Мала академія наук України – загальнодержавний науково-громадський проект, спрямований на пошук, підтримку, сприяння творчому розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності учнів, школярів, студентів.

На сьогодні МАН охоплює 27 територіальних відділень, співпрацює з такими ВНЗ як Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Національний технічний університет КПІ, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, Національний аграрний університет.

Пройшовши кількарічну підготовку кращі учні Малої академії беруть участь у щорічному загальнонаціональному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, який проходить в три етапи (район, область, фінал у Києві). На всіх етапах загальнонаціонального конкурсу-захисту беруть участь близько 100 тис. школярів-старшокласників, а до фіналу виходять лише 1000 кращих. Як сам конкурс, так і вся діяльність Малої академії структурована за 6 науковими відділеннями, що включають в себе 40 секцій за майже всіма науковими напрямками.