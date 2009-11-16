Агросектор стає привабливішим для інвесторів

Загалом у сільськогосподарські підприємства Прикарпаття вкладено іноземних інвестицій на суму 64,5 млн. доларів.

Про це повідомив журналістам начальник Головного управління агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації Микола СУХОЛИТКИЙ. За його словами, закордонні підприємці прийшли на Прикарпаття тому, що останніми роками збільшилася й далі зростає інвестиційна привабливість регіону, що «ми стали відкриті для втілення в життя новітніх технологій». «Лише завдяки цьому на прикарпатських полях працює на взаємовигідній основі ряд підприємств, створених за участі капіталу Австрії, Данії, Німеччини та Польщі. – наголосив він. - А, скажімо, за рахунок польських інвесторів у Рогатинському районі завершують будівництво елеватора потужністю 55 тисяч тонн. Загалом у сільгосппідприємства краю вкладено іноземних інвестицій на $ 64,5 млн.».

М.СУХОЛИТКИЙ зауважив, що позитивні зрушення в агросекторі відбуваються завдяки фінансовій підтримці з Державного, обласного та місцевих бюджетів. «Скажімо, за останні три роки більш як ушестеро (з 612 тис. грн. до 3,2 млн. грн.) зросло фінансування з обласного бюджету робіт з поліпшення родючості ґрунтів, що дало змогу господарствам провапнувати кислі ґрунти і значно підвищити врожайність культур. – додав начальник обласного управління агропромислового розвитку ОДА. - На фінансову підтримку агропромислового комплексу області з Державного та обласного бюджетів на цей рік передбачено відповідно 26 і 8,6 млн. грн.». Однак він визнав, що у зв’язку зі світовою фінансовою кризою «цьогорічні обсяги підтримки аграрного сектору з державної скарбниці значно нижчі від торішніх і не забезпечують потреб стабільного розвитку АПК».

Довідка УНІАН. За останні два роки аграрії Прикарпаття значно оновили машинно-тракторний парк, придбавши понад 300 одиниць техніки та обладнання на суму 102 млн. грн. Середньомісячна зарплата в агросекторі зросла протягом року з 1028 грн. в січні до 1261 у вересні. Для порівняння: у промисловій галузі області цей показник дорівнював 1432 грн. і сягнув 1608.