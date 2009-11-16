СБУ затримала групу, яка «присмокталася» до нафтопроводу

У Сумській області співробітники Служби безпеки України затримали шістьох членів організованої злочинної групи, які протягом серпня-жовтня викрали близько 70 тонн нафтопродуктів на суму понад 200 тис. грн. з нафтопроводу.

Як повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Анатолій ГРИЦЕНКО, зловмисники викрадали нафтопродукти з нафтопроводу «Анастасівка-Талалаївка», що належить ВАТ «Укрнафта».

П’ятеро з них – жителі Ромен, один – з Недригайлова.

Усіх членів злочинної групи було затримано на місці вчинення злочину. Вилучено вантажні автомобілі, ємності, де зберігалась викрадена нафта, обладнання для її відбору з трубопроводу, радіостанцію, а також 24 кубометри нафтопродуктів.

Стосовно крадіїв порушено кримінальну справу за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах організованою групою). Справу передано для подальшого розслідування слідчому відділу УСБУ в Сумській області.