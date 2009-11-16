З України депортували 5 студентів Сумського держуніверситету

Правоохоронці депортували за межі України п’ятьох студентів Сумського державного університету – молодих громадян Пакистану, які приїхали до України на навчання, проте на заняття за півтора місяця так і не з’явилися.

Як повідомила УНІАН керівник СЗГ ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, п’ятьох студентів з Пакистану навчання в Україні не цікавило. І хоча при в’їзді до нашої країни вони оформили документи на навчання до СумДУ, проте ані на заняття не прийшли, ані за навчання не заплатили.

«За мету навчання вони не ставили. Всіляко ухилялися від реєстрації. Документи до Департаменту міжнародної освіти не подавали. Тому керівництво університету було змушене звернутися до органів внутрішніх справ з клопотанням про примусове повернення цих осіб на їхню батьківщину», - розповіла начальник відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України в Сумській області Світлана ПАНАСОВСЬКА.

Правоохоронці стверджують, що останнім часом почастішали випадки, коли громадяни країн Азії, Африки використовують Україну як своєрідний транзитний канал для того, аби потрапити до країн Східної Європи. Багато з них приїздять до нашої країни під виглядом студентів і в подальшому використовують цей статус у своїх планах. Долю ж цих «студентів» вже вирішив суд – через добу їх відправлять назад до Пакистану.

За словами Е.БІГАНОВОЇ, загалом за цей рік на Сумщині було виявлено понад три сотні нелегальних мігрантів, з яких 250 чоловік залишили Україну добровільно, а півсотні іноземців довелося депортувати у примусовому порядку.