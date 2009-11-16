У центрі Запоріжжя стріляли в бізнесмена

Сьогодні близько 11.00 у Запоріжжі невідомі обстріляли місцевого бізнесмена і викрали у нього кейс з грошима.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, злочин було скоєно на території Орджонікідзевського району міста - на проспекті Леніна (центральний проспект Запоріжжя).

"Двоє невідомих напали на бізнесмена і спробували вирвати кейс. Чоловік спробував чинити опір, після чого і пролунали постріли", - повідомили в міліції, зазначивши, що стріляли з травматичної зброї.

Зловмисники викрали кейс, в якому, за словами потерпілого, була велика сума грошей в іноземній валюті, і втекли.

Чоловіка з пораненнями госпіталізовано.

Правоохоронці ведуть розшук грабіжників.