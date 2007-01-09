Не політики, а селяни мають визначати, що робити з землею

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що впродовж року Верховна Рада України не прийме необхідний пакет законів для запровадження ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам у Верховній Раді України.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що сьогоднішнє голосування нагадало йому досвід з 1932 по 1974 роки, коли у селян забирали паспорти і забороняли їм виїжджати за межі села. За словами А.ЯЦЕНЮКА, зараз у селян забрали право вільно розпоряджатися цією власністю, яка у них є. На думку першого заступника глави Секретаріату Президента, не політики, а селяни мають самі визначати, що робити зі своєю власністю.

Він також зазначив, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, відповідно до закону, встановлений безстроково і, за його словами, дуже важко віриться, що протягом року буде прийнятий необхідний пакет законодавства для запровадження ринку землі. А.ЯЦЕНЮК додав, що такі законопроекти, як про державний земельний кадастр, про оцінку землі та деякі інші вже протягом 5 років «припадають пилом у Верховній Раді».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР подолала вето Президента на закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

"За" проголосували 367 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, подолання вето підтримали 185 членів фракції Партії регіонів, 20 - КПУ, 31 – СПУ, 120 - БЮТ і 5 членів фракції «Наша Україна».