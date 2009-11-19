Хто змушує шахтарів відмовитися від 30-процентної надбавки

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє розібратися в тому, хто змушує шахтарів відмовитися від визначеної згідно із Законом «Про престижність шахтарської праці» 30-процентної надбавки до зарплати з 1 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Горлівці Донецької області на зустрічі з гірниками шахти ім. Леніна ДП «Артемвугілля» і при спілкуванні з журналістами.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, йому «сказали шахтарі, що вони одержали інформацію від своїх колег із шахтарських колективів інших регіонів про те, що керівники деяких шахт, деяких виробничих об`єднань підписали вже такі листи на адресу уряду і Міністерства вугільної промисловості України».

Лідер Партії регіонів пообіцяв розібратися з цим питанням: «Ми зараз, звичайно, офіційний депутатський запит відправимо і до міністерства, і до уряду. Якщо це так, ми б, звичайно, поставили питання – з чиєї це ініціативи? З ініціативи це великого фахівця у вугільній промисловості ТИМОШЕНКО, чи ні, чи вона про це не знає».

На його думку, якщо прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО про цей факт не знає, «негайно потрібно звільнити з посад міністра вугільної промисловості й тих керівників, які підписали такий лист, які зрадили шахтарів - це буде наша вимога». У разі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО «про це знала, тоді хай знає і український народ, і шахтарі, хто і яку долю їм готує в подальшому житті», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на прес-конференції в Донецьку голова Профспілки працівників вугільної промисловості, народний депутат Віктор ТУРМАНОВ заявив, що Кабінет міністрів пропонує шахтарям відмовитися від визначеної 30-процентної надбавки до зарплати з 1 січня 2010 року з урахуванням складної економічної ситуації в країні.

Він нагадав, що 2 вересня цього року Верховною Радою було ухвалено Закон «Про престижність шахтарської праці», який потім було підписано Президентом і набув чинності.

Згідно з цим законом, з 1 січня наступного 2010 року шахтарі повинні одержувати надбавку до заробітної плати.

«Цим законом було передбачено, так і записано, що шахтарі, які під землею працюють, повинні одержувати на 30% більше заробітну плату, ніж решта», - сказав В.ТУРМАНОВ.

Але, за його словами, ПРВП стало відоме, що вже 9 жовтня нинішнього року на вугільні підприємства країни було розіслано телеграму, підписану заступником міністра вугільної промисловості Анатолієм КОРЗУНОМ, в якій шахтарям пропонується добровільно відмовитися від цієї надбавки.