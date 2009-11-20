Банкіри не хочуть змінювати системи охорони, щоб уникнути пограбувань

Банкіри виступають проти заміни систем охорони з метою не допустити нападу грабіжників.

У коментарі УНІАН голова правління банку «Хрещатик» Дмитро ГРІДЖУК сказав, що він не супротивник посилення захисту банківських відділень, однак проти монополізації ринку таких послуг. «Я проти монополій, але не проти захисту. Але для цього не треба встановлювати надкоштовне технічне забезпечення захисту, замість того, що вже встановлене. Я за раціональний підхід», - сказав він.

За його словами, криміногенна ситуація на сьогоднішній день не збільшується і не зменшується, встановлення систем охорони диктує економічний стан. Керівники банків повинні відповідати за збереження грошових коштів в їхніх організаціях. «Проте тут не має бути монополій. Адже у нас на сьогодні тільки державна охорона може мати вогнепальну зброю», - зазначив Д.ГРІДЖУК.

Він також зазначив, що боротися необхідно не з халатністю банкірів, а зі злочинністю.

Голова правління банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК вважає, що напади на комерційні банки – це проблеми самих банків. «Давати нам рекомендації, яке бронескло ми повинні поставити, у кого його купити і за скільки – це неправильно. Тут ми маємо ставити акцент на тому, що у нас є інструментарій, і ми самі захистимо свої відділення», - сказав Я.КОЛЕСНИК. Він висловив незгоду з вимогою генпрокуратури встановлювати нові системи охорони. «Скло ми сьогодні купуємо проти автоматів, проти гранатометів ще не купуємо, завтра буде інше скло, інші умови тощо. Ці регулятивні процеси, на жаль, не на користь розвитку банківської системи в цілому», - вважає він.

Крім того, Я.КОЛЕСНИК зазначив, що сьогодні діє постанова Національного банку України №421, яка забороняє банкам будь-які інвестиції в поточному році. «А з іншого боку нам говорять – поставте інший захист», - говорить він.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зобов`язав підлеглих до 1 грудня перевірити наявність в банківських установах систем охорони і порушити кримінальні справи у разі їх відсутності стосовно керівників банків за службову халатність.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтримав ініціативу генпрокурора. При цьому він зазначив, що Верховна Рада не розглядає спеціально розроблений із цього приводу законопроект, а НБУ, незважаючи на неодноразові звернення і прохання з боку МВС, не дає відповідних доручень банкам.