Литвин зрозумів, до якого музею треба водити українських політиків

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що одним з важливих чинників підвищення дієздатності Збройних сил України є компетентне керівництво армією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після відвідання музею Ракетних військ стратегічного значення (Кіровоградська область).

В.ЛИТВИН зазначив, що “потрібне компетентне керівництво армією, не політичне, не партійне”. За його словами, на чолі української армії мають стояти “люди, які є патріотами своєї справи і які не дивляться на можливості Міністерства оборони і його структур як на дійну корову”.

Другим важливим чинником розбудови Збройних Сил В.ЛИТВИН вважає належне фінансування армії.

На його думку, також важливе “суспільне розуміння і визнання людини, яка стоїть на захисті незалежності країни, повернення престижу і авторитету військовослужбовців та членів їхніх сімей”.

В.ЛИТВИН зазначив, що вперше побував у музеї Ракетних військ. За його словами, сьогодні “у цей музей потрібно водити українських політиків, щоб вони дивилися і робили висновки, як не потрібно діяти, як не потрібно намагатися поспішно сподобатися, і заради цього знищувати і ламати те, що становило гордість всієї країни і водночас забезпечувало поважне ставлення до держави з боку всього світу”.

Голова Верховної Ради також зауважив, що у 1994 році Україна, підписавши Будапештський меморандум, яким передбачалася відмова від третього за потужністю ядерного потенціалу, “фактично віддала свою безпеку за папірець, оскільки, як пізніше показало життя, цей документ має виключно політичний характер, характер декларації”.

У цьому контексті В.ЛИТВИН вкотре наголосив на необхідності надання Будапештському меморандуму статусу політико-правового документу, який був би безумовним для виконання всіма його підписантами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЛИТВИН перебуває з робочою поїздкою у Кіровоградській області. Голова Верховної Ради провів зустрічі з мешканцями м. Ульяновка та смт. Голованівськ.