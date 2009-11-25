Мін'юст пропонує покопирсатись у його базі даних

Міністерство юстиції створило спеціальну електронну пошукову систему громадських формувань України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Микола ОНІЩУКА, пошукова система стала логічним завершенням роботи зі створення Єдиного реєстру громадських формувань України. Міністерство юстиції завершило наповнення указаного реєстру та розробило програмне забезпечення для пошуку інформації з Реєстру про будь-яку громадську організацію, зареєстровану в Україні.

Пошукову систему розміщено в Інтернеті за адресою: http://rgf.informjust.ua/Pages/Default.aspx. Доступ до ресурсу є відкритим та безоплатним.

Через пошукову систему за ключовими словами можна отримати інформацію щодо всіх без винятку громадських формувань – політичних партій, громадських організацій міжнародного, всеукраїнського та місцевого статусу, благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, творчих спілок, торгово-промислових палат.

В процесі експлуатації пошукової системи, за словами міністра юстиції, будуть вивчатися побажання користувачів з наступним удосконаленням указаного ресурсу.