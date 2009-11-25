У грудні українці захочуть купити 3-4 мільярди доларів?

Попит на готівкову валюту з боку населення в грудні може зрости до 2,2 млрд. дол., а у разі панічних очікувань скандальних президентських виборів – до 3-4 млрд. дол.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі Forex Club.

«Проте НБУ утримуватиме курс долара до кінця року в діапазоні 8,30-8,40 грн./дол.», – йдеться в повідомленні з посиланням на керівника інформаційно-аналітичного центру Forex Club Миколу ІВЧЕНКА.

У компанії вважають, що стабілізації готівкового курсу гривні сприятиме введення низки обмежень на готівковому валютному ринку. Крім того, покращення показників платіжного балансу країни за минулий місяць дає підстави прогнозувати стабільність національної валюти.

Крім того, аналітики Forex Club прогнозують, що до кінця 2009 року вартість золота на світових фінансових ринках може зрости до 1200-1220 доларів за 1 трійську унцію, тобто на 2,5-4,3%. В Україні це призведе до подорожчання середньої ціни продажу готівкового грама золота до 333-339 грн. Прибутковість вкладення в готівкове золото в Україні в 2010 році може становити 5,2-10,7% (залежно від кількості грамів золота, що купується), тобто менше, ніж вкладення в банківські депозити в іноземній та національній валюті.

У повідомленні зазначається, що відновлення світової економіки до кінця року додаватиме оптимізму фінансовим ринкам, зокрема ринку нафти. До того ж настає зимовий сезон, під час якого споживання нафти традиційно зростає. Вартість нафти марки Brent на кінець 2009 року становитиме 79 доларів за барель, тобто зросте на 3,5% від поточного рівня 76,31 долара.

Проте більший вплив на вартість бензину в Україні останнім часом має саме динаміка курсу долара США, а не вартість нафти в світі. З кінця вересня нафта на світових фінансових ринках зросла в ціні на 11,4%, а бензин марки А-95 в Україні подешевшав на 2,4%. Це пов`язано зі зниженням вартості долара в країні. До кінця поточного року один літр бензину марки А-95 може становити 7,50 грн.