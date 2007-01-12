У Харкові студентка вбила і викинула на смітник немовля

За підозрою у вбивстві немовляти затримано 20-річну студенту-заочницю одного з вузів Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, тіло новонародженої дитини з ознаками насильницької смерті було знайдене 5 січня у сміттєвому контейнері на території одного з дитсадків Харкова. Судмедекспертизою встановлено, що причиною смерті немовляти стали численні різані рани шиї та проникаючі колото-різані поранення голови і тулуба.

Того ж дня прокуратурою Дзержинського району Харкова за фактом умисного вбивства новонародженої дівчинки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

11 січня за підозрою у скоєнні злочину затримано 20-річну жительку одного з районів області, студентку-заочницю одного з вищих навчальних закладів Харкова, яка зізналася, що викинула свою дитину на смітник, завдавши їй ножових поранень. За словами студентки, вона зробила це через боязнь, що про її маля дізнаються батьки.