Литвин: армія - заручник відносин прем'єра і президента
І найближчим часом контрактною не стане
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що усі обіцянки щодо контрактної армії найближчими роками не будуть реалізовані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив на прес-конференції у Севастополі.
«Треба визнати, що усі обіцянки контрактної армії найближчими роками не будуть реалізовані», – заявив спікер.
Розмірковуючи про фінансування Збройних Сил України, глава парламенту, зокрема, зазначив: «Якщо у нас на цей рік передбачено близько 13 млрд. грн., профінансовано, якщо не помиляюся, 7-8 млрд. грн., то це той мізер, який забезпечує не функціонування, а виживання (війська – УНІАН), і він не фінансується».
Також В.ЛИТВИН відзначив, що в Україні армія є «заручником взаємин між Президентом і Прем`єр-міністром».
«Зрозуміло, що фінансування військової організації має бути значно вище. Зараз база визначається за 19 млрд. грн. Це дуже велика цифра для держбюджету, і дуже незначна для Збройних Сил», – сказав В.ЛИТВИН, зазначивши, що в цьому питанні «треба знайти компроміс».