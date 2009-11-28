Литвин: армія - заручник відносин прем'єра і президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що усі обіцянки щодо контрактної армії найближчими роками не будуть реалізовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив на прес-конференції у Севастополі.

«Треба визнати, що усі обіцянки контрактної армії найближчими роками не будуть реалізовані», – заявив спікер.

Розмірковуючи про фінансування Збройних Сил України, глава парламенту, зокрема, зазначив: «Якщо у нас на цей рік передбачено близько 13 млрд. грн., профінансовано, якщо не помиляюся, 7-8 млрд. грн., то це той мізер, який забезпечує не функціонування, а виживання (війська – УНІАН), і він не фінансується».

Також В.ЛИТВИН відзначив, що в Україні армія є «заручником взаємин між Президентом і Прем`єр-міністром».

«Зрозуміло, що фінансування військової організації має бути значно вище. Зараз база визначається за 19 млрд. грн. Це дуже велика цифра для держбюджету, і дуже незначна для Збройних Сил», – сказав В.ЛИТВИН, зазначивши, що в цьому питанні «треба знайти компроміс».