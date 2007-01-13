На Львівщині викрито піраміду ”вартістю” понад 10 млн. грн.

На Львівщині співробітники УБОЗ викрили посадовців приватного підприємства, які заволоділи 10,3 млн. грн. громадян, обіцяючи на вказані кошти побудувати для них житло.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що посадові особи підприємства впродовж 2004-2006 років уклали фіктивні угоди з 87-ма місцевими мешканцями про пайову участь у будівництві житлових будинків (фактично будівництво не здійснювалося) і незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами.

У подальшому правопорушники частину отриманих грошей (755,6 тис. грн.) шляхом укладання фіктивного договору про придбання товарно-матеріальних цінностей легалізували й привласнили.

Проти підприємців порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).