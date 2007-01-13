У Запоріжжі затримали групу нападників

У Запоріжжі затримано злочинну групу, учасники якої впродовж декількох місяців скоювали розбійні напади на магазини в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, як правило, об`єктами нападу обиралися приватні продовольчі магазини.

"Розбійники вичікували, коли в магазині не буде покупців, і серед білого дня вривалися в приміщення. Під час нападів троє зловмисників використовували холодну зброю й макети вогнепальної. Відбирали, як правило, всю виручку магазина, а іноді й коштовності та мобільні телефони продавців", - розповіли в ЦГЗ.

Затримати злочинну групу, лідером якої виявився рецидивіст із 30-річним стажем перебування за гратами, вдалося в ході оперативно-профілактичного відпрацювання Запорізької області.

На даний момент всі троє зловмисників перебувають під вартою. Щодо них порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України - "Розбій, сполучений із проникненням в приміщення".

Як покарання дана стаття КК передбачає позбавлення волі на термін від 4 до 8 років. Ведеться слідство.