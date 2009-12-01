Телефонний терорист «замінував» за сьогодні два супермаркети

Працівники харківської міліції затримали «телефонного терориста», який сьогодні повідомив про замінування двох супермаркетів «Восторг», розташованих по вулиці Клочківській та Московському проспекту Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, повідомлення від невідомого (який назвався «Миколою») про замінування супермаркетів надійшло сьогодні вранці близько 10-ї години. Він запевняв працівників міліції про наявність вибухівки у приміщеннях, назвав час вибуху та пообіцяв велику кількість постраждалих.

На місце пригоди терміново виїхало керівництво обласної міліції, співробітники СБУ, слідчо-оперативні групи, наряди міліції, фахівці вибухо-технічної служби, кінологічної служби, МНС та інші.

Із супермаркетів були евакуйовані 650 осіб (на Клочківській - 400 осіб, на Московському проспекту - 250 осіб). Після закінчення огляду супермаркетів вибухового пристрою та вибухових речовин виявлено не було. О 14.30 робота супермаркетів була відновлена.

У ході проведення спільних заходів працівниками міліції та СБУ «телефонного терориста» було затримано. Встановлюються наслідки невдалого жарту. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. Затриманий перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів.