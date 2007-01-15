У ДТП в Хмельницькій області постраждало 5 дітей

Вчора о 7.40 у Хмельницькій області поблизу с.Веселівка водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц 308" не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП вісім пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження. Серед них п’ятеро учнів-старшокласників і двоє вчителів, які їхали на математичну олімпіаду до Хмельницького.

Всього у мікроавтобусі перебувало 10 пасажирів.