Лавринович вважає, що Черновецького можна буде усунути з посади

Місцевий референдум, рішенням якого є висловлення недовіри міському голові, є однією з підстав, за якою Київського міського голову можна усунути з посади.

Про це в інтерв’ю радіо “Свобода” 13 січня цього року сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Так, говорячи про те, чи можна на підставі закону "Про столицю України - місто-герої Київ" провести референдум щодо недовіри міському голові і чи є його рішення підставою для усунення мера, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: "Місцевий можна".

На уточнююче запитання, якщо цей референдум відбудеться, то чи буде він чинний, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: “Безумовно”.

За словами міністра, в Києві "правові можливості провести його (референдум) існують".