Тимошенко: ми готові заплатити високу ціну за закон про опозицію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що ухвалені парламентом закони про Кабінет міністрів, про опозицію та про імперативний мандат для депутатів місцевих рад покладуть край безвідповідальності та безкарності влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам під час відвідин Кнессета Ізраїлю.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відкидає закиди в тому, що положення закону про Кабмін порушують норми Конституції. «Цей закон нічого нового не додав до Конституції, він не проти Конституції, тому ми свідомо підтримали подолання президентського вето на нього», - сказала вона. Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО не виключила, що коли певні норми закону все ж суперечитимуть Основному Закону, їх можна оскаржити в Конституційному Суді, і суд «поставить крапку». «Але ці ризики відступають на фоні того, що цей закон кладе край безконтрольності влади, від чого йде більшість наших негараздів», - заявила вона.

Лідер БЮТ не має сумнівів в тому, що парламент ухвалить у другому читанні закон про опозицію в Україні. «Цей закон також є принципово важливим для встановлення демократичного контролю за владою, тому ми готові заплатити за нього високу ціну», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО не пояснила, на чому грунтується її впевненість у тому, що парламентська більшість не змінить свою позицію, але переконано заявила: «Гарантії є, закон буде ухвалено».

В цьому ж контексті Ю.ТИМОШЕНКО оцінює й закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, вважаючи, що в пакеті ці закони дадуть можливість змусити політиків на всіх рівнях, зокрема, на місцевому, «працювати не на себе, а на громаду».