Ядерне паливо з Росії - стратегічний вибір Енергоатому

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і російське ВАТ «ТВЕЛ» підписали контракт про постачання в Україну у 2007 році ядерного палива.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного підприємства НАЕК «Енергоатом», 12 січня у Москві відбулася робоча зустріч представників ГП НАЕК «Енергоатом» (Україна) і ВАТ «ТВЕЛ». Українську делегацію очолив президент НАЕК «Енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ, російську - в.о. президента ВАТ «ТВЕЛ» Антон БАДЕНКОВ.

У ході переговорів було підписано контрактні документи, що регламентують вартість і об`єми постачань ядерного палива на атомні станції України в 2007 році.

А.ДЕРКАЧ підкреслив, що НАЕК «Енергоатом» задоволений роботою з російським виробником і «розглядає ТВЕЛ як основного стратегічного партнера на тривалу перспективу із забезпечення АЕС України ядерним паливом». В.о президента ВАТ «ТВЕЛ» А.БАДЕНКОВ відзначив, що «вартість поставок палива в 2007 році базується на підписаній між ВАТ «ТВЕЛ» і ДП НАЕК «Енергоатом» на початку минулого року «Методиці формування цін на свіже ядерне паливо» для АЕС України, що дозволяє розраховувати вартість відповідно до наявних тенденцій на світовому ринку послуг і матеріалів ядерний-паливного циклу». А.БАДЕНКОВ особливо підкреслив, що «вартість поставок палива на український ринок враховує комплексний підхід і довгостроковий характер співпраці між двома компаніями».

На зустрічі обговорювалися також перспективи подальшої співпраці з розвитку кооперації в області ядерно-паливного циклу, зокрема, аспекти двосторонньої взаємодії зі створення в Україні в 2008 році потужностей по виробництву окремих компонентів ядерного палива для українських АЕС.

За словами А.ДЕРКАЧА, українська сторона задоволена досягнутими в ході зустрічі результатами. «Сьогоднішні домовленості служать хорошим фундаментом для розвитку взаємин двох компаній в довгостроковій перспективі», - відзначив він. «Ми домовилися, - сказав А.ДЕРКАЧ, - що протягом поточного року компанії розроблять і узгодять умови співпраці після 2010 року, а також розглянуть можливість включення в методику «цінових коридорів», демпфуючих наслідки можливого спекулятивного зростання цін на уран в 2007 році при підписанні контракту на постачання СЯП на 2008 рік.

Співпраця російської і української компаній почалася в 1996 році, коли ВАТ «ТВЕЛ» було визнано переможцем тендеру на постачання ядерного палива для АЕС України. За 10 років, що минули, співпраця переросла в стратегічне партнерство на ринку ядерно-паливного циклу. У даний час корпорація «ТВЕЛ» постачає ядерне паливо на всі 15 енергоблоків українських атомних станцій.

Як відзначає прес-служба «Енергоатома», переговори з російським виробником ядерного палива були частиною програми візиту українських атомників до Росії. А.ДЕРКАЧ зустрівся з керівником Федерального агентства з атомної енергії Сергієм КІРІЄНКОМ. Сторони обговорили перспективи співпраці державною корпорацією «Атоменергопром», що створюється в Росії, і державним концерном «Укратомпром». Також президент «Енергоатома» обговорив питання організації взаємодії російської і української сторін у сфері енергетичного машинобудування з генеральним директором ВАТ «Атоменергомаш» Кирилом КОМАРОВИМ.