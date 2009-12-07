В Івано-Франківську вшанували пам’ять митрополита Шептицького

В Івано-Франківську вшанували пам’ять митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні увечері в Івано-Франківському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Івана Франка відбувся вечір «Я хотів би стати всім для всіх...», приурочений до 110-ї річниці єпископства А.Шептицького у Станіславові та 65-ї річниці від дня його смерті.

Благословив захід правлячий архієрей Івано-Франківської єпархії УГКЦ владика Володимир ВІЙТИШИН. У своєму слові він назвав Андея Шептицького «українським Мойсеєм». «Дякую Богові, що митрополит Андрей був для українського народу велетом духу, - зауважив владика В.ВІЙТИШИН. - Андрей буде з нами завжди, а свята Церква проводить його беатифікацію. Ми горді з того, що митрополит Андрей Шептицький розпочинав свою єпископську працю в Івано-Франківській катедрі».

Під час заходу про А.Шептицького говорили люди різних професій і соціального стану, які розповідали про його біографію від дитинства до самої смерті. Промовці наголошували, що за радянських часів «ім’я Андрея Шептицького було спаплюжене до невпізнання».

Церковні хори та мистецькі колективи Івано-Франківська виконували релігійні твори, а на екрані демонструвалася кінохроніка із життя митрополита А.Шептицького.