Міністерство юстиції реформувало свої органи

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав низку наказів, якими затверджено конкретні заходи з реформування органів юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідні накази видано у зв‘язку з набуттям чинності Закону України „Про внесення змін до Законів України „Про державну виконавчу службу” та „Про виконавче провадження” щодо реформування органів державної виконавчої служби”.

Так, ліквідовуються обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, а також Департамент державної виконавчої служби, що діє у складі Міністерства юстиції як урядовий орган державного управління. На виконання цих наказів, Міністерством юстиції утворюються відповідні ліквідаційні комісії.

На базі обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, а також державних виконавчих служб областей та міст Києва та Севастополя утворюються Головні управління юстиції в областях та у містах Київ і Севастополь.

Наказами встановлюється, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної виконавчої служби, а управління юстиції є правонаступниками відповідних державних виконавчих служб в областях, районах та містах, а також районах у містах.

У зв‘язку з реорганізацією органів юстиції, персональні попередження надіслані начальникам та заступникам начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, а також керівникам відповідних державних виконавчих служб про наступне вивільнення їх із займаних посад у зв‘язку з реорганізацією та ліквідацією структур.

У зв‘язку зі звільненням вказаних осіб, міністр юстиції наказав забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій, передбачених Кодексом законів про працю України, відзначили у прес-службі Мін’юсту.