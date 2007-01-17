Конфлікт: мери обираються населенням, а депутати - за партійними списками

У законі про імперативний мандат для депутатів місцевих рад закладено конфлікт між депутатами і мерами міст, вважає віце-прем’єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи сьогодні журналістам прийняття Верховною Радою закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, він зауважив, що „існує проблема: мери сьогодні обираються всім населенням, а депутати - за партійними списками. Пройшла політична сила, проголосувало дві третини, і мер пішов. Давай знову 1,5 – 2 млн. вкладай і йди на вибори”.

За словами В.РИБАКА, на сьогодні потребує удосконалення система виборів, оскільки „потрібно зробити все, щоб зупинити систему перманентних виборів”. „Сьогодні по ряду міст ми бачимо, що йдуть вибори за виборами. Не встигаємо навіть фінансувати. Тому в контексті другого етапу конституційної реформи сьогодні потрібно повертатися до цього питання і дуже добре проаналізувати”, - зазначив В.РИБАК.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевих рад.