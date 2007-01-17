Ющенко виступає за передачу всіх шахт у приватні руки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за передачу всіх шахт у країні у приватні руки, а "тему закриття шахт потрібно забути".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Донецьку.

"Якщо в умовах нового енергетичного ринку нам доведеться зробити серйозну переорієнтацію на використання енергетичного вугілля власного виробництва, якщо врахувати лібералізацію ціни на нафту, на газ, то робимо висновок, що при такій економіці вугільна галузь є перспективною й економічною. І тому тему закриття шахт нам потрібно забути", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що "це не означає, що ми розвиватимемо економіку копанок".

В.ЮЩЕНКО навів приклад, коли під час його нещодавнього візиту в Луганську область один із підприємців попросив дозволу Президента придбати колишню державну шахту, закриту два роки тому. "Чому держава не бачить сенсу в роботі цієї шахти, а приватний бізнес бачить?", - поцікавився Президент. При цьому він згадав Росію, де "немає жодної державної структури, яка видобуває вугілля", а в Україні, навпаки, "існують лише копанки".

Він висловив упевненість, що сьогодні потрібно надавати усі можливості тим підприємцям, які хочуть "викупити об`єкт і дати йому друге життя".

На думку Президента, усі шахти повинні мати статус юридичної особи з тим, щоб економіка вугільної галузі стала прозорою. "Я переконаний, що поки шахта не матиме статусу юридичної особи, через систему холдингів, через систему інших завуальованих моделей не можна створити мотивацію для роботи конкретної шахти", - сказав В.ЮЩЕНКО.