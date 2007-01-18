МЗС посадили на ”голодну пайку”

Через тиск певних урядових структур на міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА у МЗС виникли проблеми з фінансуванням.

Про це УНІАН повідомило джерело в МЗС.

Співрозмовник агентства повідомив, що така ситуація викликає низку серйозних проблем. Зокрема, міністерство не в змозі оплачувати договори, відрядження співробітників, робити від імені України внески до бюджетів міжнародних організацій. Стверджується, що, якщо ситуацію з фінансуванням не буде розблоковано протягом найближчих днів, адміністративно-господарська діяльність МЗС буде паралізована.

Співрозмовник агентства переконаний, що це “вже точно завдасть шкоди міжнародному іміджу України”. Крім цього співробітникам міністерства не виплачують заробітної плати.

Джерело в МЗС також повідомило, що у цьому зв’язку серед працівників МЗС наростає незадоволення діями відповідних урядових структур, які спрямовані не тільки проти особисто міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, а й проти простих співробітників МЗС України та які стають на заваді їхній професійній діяльності.

Він також повідомив, що працівники МЗС подали судовий позов до Державного казначейства з вимогою забезпечити виплату заробітної плати, адже кошти для цього є, однак їх не передають до МЗС.

Речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ підтвердив УНІАН інформацію про проблеми з фінансуванням.