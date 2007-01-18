Як прокуророві уникнути політичних замовлень
Житомирські журналісти вже знають
Новий прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ заявляє, що не виконуватиме ніяких політичних замовлень на своїй посаді. Про це він заявив сьогодні на своєму першому брифінгу в обласній прокуратурі, де знайомився з журналістами та розповідав про плани роботи в прокуратурі Житомирщини.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ФРАНТОВСЬКОГО, ”тих чи інших замовлень, я думаю, не буде, бо я їх ніколи не виконував і виконувати не буду". Він вважає, що політичних замовлень можна уникнути, якщо не порушувати законодавство.
Довідка УНІАН: Наказом генерального прокурора України від 10 січня 2007 року державного радника юстиції 3-го класу М.ФРАНТОВСЬКОГО призначено на посаду прокурора Житомирської області та одночасно затверджено головою колегії прокуратури області. До цього призначення - з липня 2005 року по січень 2007 року М.ФРАНТОВСЬКИЙ обіймав посаду прокурора Волинської області.