Як прокуророві уникнути політичних замовлень

Новий прокурор Житомирської області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ заявляє, що не виконуватиме ніяких політичних замовлень на своїй посаді. Про це він заявив сьогодні на своєму першому брифінгу в обласній прокуратурі, де знайомився з журналістами та розповідав про плани роботи в прокуратурі Житомирщини.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ФРАНТОВСЬКОГО, ”тих чи інших замовлень, я думаю, не буде, бо я їх ніколи не виконував і виконувати не буду". Він вважає, що політичних замовлень можна уникнути, якщо не порушувати законодавство.

Довідка УНІАН: Наказом генерального прокурора України від 10 січня 2007 року державного радника юстиції 3-го класу М.ФРАНТОВСЬКОГО призначено на посаду прокурора Житомирської області та одночасно затверджено головою колегії прокуратури області. До цього призначення - з липня 2005 року по січень 2007 року М.ФРАНТОВСЬКИЙ обіймав посаду прокурора Волинської області.